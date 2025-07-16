Нарушают и будут нарушать. В России искусство обходить международные санкции будут преподавать в вузах

Об этом сообщает T-Invariant. Вуз позиционирует ее как «первую в России» магистратуру, где слушателей научат «определять и выявлять риски санкций и (или) иных мер негативного воздействия со стороны надзорных органов для компаний».

Магистратура с двухлетним сроком обучения входит в группу программ по направлению «международный корпоративный комплаенс». Бюджетных мест в ней нет, а стоимость обучения достигает 490 000 рублей (6260 долл.) за один год. Программа предусматривает 20 мест для граждан РФ и два — для иностранцев.

Более бюджетный вариант в ВШЭ — это программа повышения квалификации «Санкционный комплаенс», которая, согласно описанию, продлится с 16 сентября по 14 ноября этого года. Стоимость обучения — 84 000 рублей (1073 долл) за 136 часов в формате ZOOM-конференций с практиками и теорией. «Программа объединяет изучение современных правовых инструментов, актуальной нормативной базы и практики применения экономических санкций», — гласит описание. При этом курс санкционного комплаенса и ранее преподавался в качестве обязательного — в департаменте международного права НИУ ВШЭ, отмечает T-Invariant.

Активное открытие «антисанкционных» образовательных программ в ВШЭ, а также в других вузах и на частных платформах обусловлен «запросом» Кремля, считает бывший ординарный профессор ВШЭ, один из основателей вуза экономист Игорь Липсиц.

«Все смотрят, как Иран живет под санкциями 40 лет. Долго придется жить в условиях враждебного окружения, при всевозможных ограничениях, при нарастающей эффективности контроля за работой внешнеторговых организаций России. Есть запрос сверху, я думаю, нужно учиться это дело обходить. Российская экономика на поколение разворачивается на жизнь под санкциями», — сказал он.

По мнению же экс-проректора ВШЭ экономиста Андрея Яковлева, работающего в Центре Дэвиса Гарвардского университета, эта тенденция — временная. «Программы по санкционному комплаенсу — это конъюнктура. Да, это сейчас востребовано, потому что санкции есть и пока их не отменяют», — пояснил он. Эксперт сравнил процесс с тем, как после развала СССР в новой России стали массово открывать «разные курсы для брокеров». После того как удалось подготовить с нуля некоторое количество специалистов, этот тренд постепенно сошел на нет, отметил Яковлев.

Ранее сообщалось, что 14 июля 2025 года президент США Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Вскоре Трамп заявил, что «конечный срок» в отношении РФ может наступить раньше, чем через 50 дней.