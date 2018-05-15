В России сотни человек попали под санкции США

Под санкции США в России попали уже более 400 юридических лиц и более 200 граждан.
Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Прайм.
"Санкции США абсолютно носят недружественный характер. У нас под них попало более 400 уже юридических лиц, порядка 200 граждан нашей страны. Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства", - сказал Володин.
Кроме того, он добавил, что Госдума рассмотрит пакет законопроектов об ответных мерах на санкции США и других стран против РФ.
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.
Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.
Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.
Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.
Позже стало известно, что в Госдуму РФ внесен законопроект об ответных действиях России на новые санкции США.
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