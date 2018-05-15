В России сотни человек попали под санкции США

Госдума рассмотрит пакет законопроектов об ответных мерах на санкции США и других стран против РФ

Под санкции США в России попали уже более 400 юридических лиц и более 200 граждан.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Прайм.

"Санкции США абсолютно носят недружественный характер. У нас под них попало более 400 уже юридических лиц, порядка 200 граждан нашей страны. Конечно, мы должны сделать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства", - сказал Володин.

Кроме того, он добавил, что Госдума рассмотрит пакет законопроектов об ответных мерах на санкции США и других стран против РФ.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением российского фондового рынка из-за введения новых санкций США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся". А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить ответные меры.

Позже стало известно, что в Госдуму РФ внесен законопроект об ответных действиях России на новые санкции США.