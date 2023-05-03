Секретные данные. В России обвалилась добыча газа, в первую очередь из-за Газпрома 3 мая, 08:56 Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Добыча газа в РФ в первом квартале 2023 года упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 180 млрд кубометров.

Основной объем снижения добычи приходится на Газпром. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники. С начала года российский монополист перестал раскрывать статистику по добыче газа.

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«Объем добычи „прочих недропользователей“, который практически полностью отражает добычу Газпрома, в первом квартале упал на 18%, до 117 млрд кубометров, в марте — также на 18%, до 39 млрд кубометров. Газпром нефть также сильно сократила добычу — на 18%, до 8,6 млрд кубометров, в первом квартале, а в марте — на 22%, до 2,3 млрд кубометров», — пишет издание.

В Газпроме эти данные не комментируют.

Падение добычи в РФ является следствием значительного сокращения поставок Газпрома в страны ЕС после полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас поставки идут только по Турецкому потоку и на минимальном уровне — через ГТС Украины.

Газпром одновременно наращивает поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, но пока эти объемы несопоставимы с прежними поставками в Европу.

При этом Газпром фактически лишен возможности нарастить экспорт на европейском направлении: система газопроводов Северный поток взорвана, трубопровод Ямал—Европа находится под контрсанкциями РФ.

По прогнозам аналитиков, добыча газа в РФ в 2023 году составит 630 млрд кубометров против 673,8 млрд кубометров в 2022 году, Газпром может снизить добычу до 385−390 млрд кубометров с 412,6 млрд кубометров в 2022 году.

Как сообщалось, в июне 2022 года РФ засекретила данные по добыче нефти, газа и угля.