Секретные данные. В России обвалилась добыча газа, в первую очередь из-за Газпрома
Алексей Миллер, глава правления Газпрома (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)
Добыча газа в РФ в первом квартале 2023 года упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 180 млрд кубометров.
Основной объем снижения добычи приходится на Газпром. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники. С начала года российский монополист перестал раскрывать статистику по добыче газа.
«Объем добычи „прочих недропользователей“, который практически полностью отражает добычу Газпрома, в первом квартале упал на 18%, до 117 млрд кубометров, в марте — также на 18%, до 39 млрд кубометров. Газпром нефть также сильно сократила добычу — на 18%, до 8,6 млрд кубометров, в первом квартале, а в марте — на 22%, до 2,3 млрд кубометров», — пишет издание.
В Газпроме эти данные не комментируют.
- Просятся обратно. В России заговорили о готовности поставлять газ в ЕС по газопроводу Ямал — Европа
- Сырьевая колония Китая. Газпром вот-вот начнет строительство новых магистральных газопроводов
- «Будет еще круче». Россия уже потеряла 40% нефтегазовых доходов — МЭА
- Обложили со всех сторон. Шесть крупнейших энергокомпаний Европы подали судебные иски против Газпрома — подробности
Падение добычи в РФ является следствием значительного сокращения поставок Газпрома в страны ЕС после полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас поставки идут только по Турецкому потоку и на минимальном уровне — через ГТС Украины.
Газпром одновременно наращивает поставки в Китай с месторождений в Восточной Сибири, но пока эти объемы несопоставимы с прежними поставками в Европу.
При этом Газпром фактически лишен возможности нарастить экспорт на европейском направлении: система газопроводов Северный поток взорвана, трубопровод Ямал—Европа находится под контрсанкциями РФ.
По прогнозам аналитиков, добыча газа в РФ в 2023 году составит 630 млрд кубометров против 673,8 млрд кубометров в 2022 году, Газпром может снизить добычу до 385−390 млрд кубометров с 412,6 млрд кубометров в 2022 году.
Как сообщалось, в июне 2022 года РФ засекретила данные по добыче нефти, газа и угля.