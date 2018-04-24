В России разработают законопроект, который будет наказывать за выполнение санкций США

Уголовное наказание может быть предусмотрено только для физлиц

Госдума РФ разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России.

Об этом сообщил замруководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев, передают РИА Новости.

"Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России", - заявил он.

Исаев объяснил, что уголовное наказание может быть предусмотрено только для физлиц, а для юридических лиц предлагается ввести штрафы.

По его словам, законопроект могут принять до конца весенней сессии.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".

Отметим, что по данным Bloomberg на 10 апреля, потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний после введения против них санкций со стороны США превысили $16 млрд.