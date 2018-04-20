В России рассказали, когда запустят движение по мосту в оккупированный Крым

По словам Соколова, мост сдается досрочно, за полгода до назначенного срока

Движение грузовых автомобилей по Керченскому мосту планируют открыть в октябре 2018 года.

Об этом сообщил глава Минтранса Российской Федерации Максим Соколов, передает РБК.

"Грузовики поедут по Керченскому мосту до конца 2018 года, ориентировочно в октябре, сразу после завершения высокого летнего сезона", — отметил он.

По его словах, мост сдается досрочно, за полгода до назначенного срока — в конце мая, в преддверии курортного сезона, по нему смогут поехать легковые автомобили и автобусы.

Он отметил, что безопасность проезда по мосту будет обеспечена как силами подразделений транспортной безопасности, так и спецструктурами.

Отметим, ранее Соколов заявлял, что для грузовиков мост могут открыть осенью. Минтранс объяснил это желанием оптимизировать движение в пиковый летний сезон. Исключение будет сделано для грузового транспорта, который принимает участие в строительстве железнодорожной части моста.

Напомним, 27 августа в Керченском проливе начался первый этап операции по транспортировке и монтажу арок Керченского моста Россией. 29 августа завершились работы по возведению арки.

Позже заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов заявил, что строительство Керченского моста в оккупированном Крыму, которое нарушает международное морское право, приведет к снижению товарооборота между Украиной и другими странами.

В Мининфраструктуры заявляли о том, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.

Министерство иностранных дел Украины также направило РФ ноту в связи с односторонним решением Москвы ограничить движение судов через Керченский пролив.

Кроме того, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что строительство Керченского моста ухудшит логистику Азовского региона и приведет к убыткам портов Мариуполь и Бердянск.

Он также отметил, что остановить незаконное строительство Керченского моста возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России.

Президент Украины Петр Порошенко отдал поручение направить в суд иск в отношении Российской Федерации из-за строительства Керченского моста.

Кроме того, в октябре Администрация морских портов (АМПУ) сообщила о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства моста через Керченский пролив.

12 декабря, Украина начала экспертизу строительства Россией Керченского моста. Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Украина готовит санкции для компаний, причастных к строительству моста.