McDonald’s, Apple и многие другие. В России составили перечень компаний, которые планируют национализировать за «мошенничество» 10 марта, 03:19 Цей матеріал також доступний українською McDonald’s — одна из компаний, которые планируют национализировать российские власти (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

В России составили список компаний, которые могут национализировать. В него вошли компании, объявившие о прекращении работы в РФ.



Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В список вошли более 60 компаний, среди которых Apple, IKEA, McDonald’s, Volkswagen, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota и H&M. Список остается открытым, то есть в него могут попасть и другие компании, которые выйдут с российского рынка.

Перечень составила организация «Общественная потребительская инициатива».

«Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за умышленное банкротство и мошенничество в особо крупном размере», — говорит председатель организации Олег Павлов.

Он отмечает, что к работе над списком будут привлечены Роскомназор, Минпромторг и правоохранительные органы. Сам список уже направили в российское правительство и Генпрокуратуру.

«У власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России», — говорит Павлов.

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