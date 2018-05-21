В России обанкротили производителя мобильных телефонов Vertu

Арбитражный суд Москвы 17 мая признал банкротом компанию Верту Раша - российскую "дочку" британского производителя мобильных телефонов класса люкс Vertu.

Как отмечается в решении суда, передает агентство Интерфакс, суд открыл в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

В документе со ссылкой на отчет временного управляющего отмечается, что восстановление платежеспособности должника не представляется возможным, признаков преднамеренного банкротства не выявлено.

По данным реестра кредиторов, размер признанных требований к должнику составляет 3,7 млн рублей (около $59,7 тыс). Балансовая стоимость имущества и активов не позволяет произвести расчеты с кредиторами.

Таким образом, сделал вывод суд, должник не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, то есть имеет признаки банкротства.

Компания Vertu основана в 1998 году как подразделение финской Nokia, однако в 2012 году его продали шведской компании EQT. В 2015 году Vertu была куплена китайской Godin Holdings.

24 ноября 2017 года суд признал обоснованным заявление компании Верту Раша о собственном банкротстве. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру наблюдения и назначил на 17 мая 2018 года рассмотрение дела о банкротстве компании по существу. На заседании в ноябре отмечалось, что задолженность компании перед кредиторами превышает 272 млн рублей.

Заявление компании о собственном банкротстве поступило в суд 12 октября 2017 года, 19 октября оно было принято к производству по упрощенной процедуре как отсутствующего должника.

Ранее СМИ со ссылкой на Financial Times сообщали, что британская компания приняла решение о ликвидации из-за финансовых проблем. Проблемы Vertu начались после покупки бизнеса в марте 2017 года бизнесменом Хаканом Узаном. Он обнаружил дефицит в 128 млн фунтов стерлингов (около $166 млн).

Газета отмечала, что в связи с ликвидацией компания устроила распродажу телефонов по цене гораздо ниже исходной. Так, например, одна из флагманских моделей компании с золотым корпусом и отделкой из крокодиловой кожи с исходной ценой в 14,7 тыс. фунтов ($19,6 тыс.) была выставлена на аукцион со стартовой ценой 1,15 тыс. фунтов ($1,5 тыс.).