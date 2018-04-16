В России начали прятать активы попавших под санкции США олигархов

Список акционеров банка МФК, где Вексельберг также является акционером, теперь недоступен

Основной владелец группы компаний Ренова Виктор Вексельберг, который попал под санкции США, исчез из списка акционеров Меткомбанка на сайте Центробанка.

Об этом сообщает РБК.

При этом, на сайте Меткомбанка Ренова есть в списке акционеров. В РБК отмечают, что до конца прошлой недели олигарх присутствовал в списке акционеров банка на сайте Центробанка.

Кроме того, список акционеров банка МФК, где Вексельберг также является акционером через кипрскую Winterlux Limited, теперь недоступен.

По состоянию на утро 16 апреля в списке акционеров МФК, опубликованном на сайте Центробанка, присутствовал Вексельберг, однако спустя некоторое время эта информация исчезла.

Отметим, что в декабре Госдума приняла закон о праве правительства определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут не раскрывать или ограничивать раскрытие информации.

В конце марта Банк России сообщал, что ведет работу по ограничению доступа к информации, которую можно использовать для выявления связей между банками и попавшими под санкции физлицами и компаниями.

Регулятор отмечал, что подготовил проекты правительственных постановлений, согласно которым сведения о бенефициарах, фигурирующих в зарубежных санкционных списках, не подлежат раскрытию на сайтах Центробанка и самих финансовых организаций.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

По данным Bloomberg на 10 апреля, потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний после введения против них санкций со стороны США превысили $16 млрд.