Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, передает TheMoscow Times. По словам Цивилева, сбои, возникающие на заводах, связаны с проблемами в поставках оборудования: оно попало под европейские санкции в рамках первого пакета за полномасштабное вторжение РФ в Украину — в феврале 2022 года.

«Почему иногда бывают сбои? Потому что сейчас в том санкционном режиме, в котором мы находимся: вот запланировано, скажем, на ремонт условно четыре месяца, а нам что-то задержали, что-то недопоставили», — сказал Цивилев.

Он добавил, что из-за санкционных ограничений «сдвигаются сроки» ремонта НПЗ.

В прошлом году объемы переработки нефти на российских НПЗ упали до 12-летнего минимума после того, как серия ударов украинских БПЛА вывела из строя по меньшей мере 10 крупнейших заводов в РФ, некоторые из которых были вынуждены простаивать месяцами.

Сложности с ремонтом связаны с тем, что российские НПЗ критически зависимы от импортного оборудования: они строились и модернизировались с участием европейских и американских компаний, таких как UOP и ABB — они обеспечивали технологии и программное обеспечение для каждого из 40 крупнейших заводов.

Ранее сообщалось, что Россия может сократить добычу нефти из-за санкций США и атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.