В Roshen рассказали о новом повороте в суде по фабрике в России

Липецкая кондитерская фабрика Roshen в арбитражном суде заявила отвод экспертам.

Об этом сообщила пресс-служба украинской кондитерской корпорации.

Roshen напоминает, что в рамках рассмотрения дела о признании незаконным решения российской налоговой службы (МИФНС) по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области по результатам проверки Липецкой кондитерской фабрики Рошен за 2010-2012 годы, определением Арбитражного суда Липецкой области была назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено экспертам, предложенным налоговым органом.

При этом, российское законодательство предусматривает исключение воздействия на экспертов: эксперт не вправе вступать в личные контакты с участниками процесса, сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших.

"Однако МИФНС и эксперт Общества профессиональных экспертов и оценщиков Р.В. Шедловский пренебрегли этими правилами: госналогинспектор А.И. Котюков договаривался с экспертом Р.В. Шедловским о встрече в налоговой инспекции с целью "подчистки результатов". Подобные недобросовестные действия направлены не только против налогоплательщика, но и против правосудия", - подчеркнули в Roshen.

Исходя из этого Липецкая фабрика заявила отвод экспертам. В настоящее время в целях дополнительного подтверждения указанных обстоятельств суд рассматривает ходатайства налогоплательщика. Осуществлен допрос руководителя налогового органа Д.Е. Свиридова, а также специалиста УВД по Липецкой области. Госналогинспектор Котюков А.И. в суд дважды не явился.

"Корпорация Рошен продолжит отстаивание своих прав всеми законными способами в рамках действующего законодательства", - отметили в компании.

Отметим, что в январе 2017 года корпорация Roshen по экономическим и политическим причинам закрыла фабрику в российском Липецке.

1 апреля на фабрике было полностью остановлено все производство, технологические линии законсервированы, а в мае планировалось законсервировать системы холодо- и теплоснабжения.

28 апреля Roshen заявила об аресте имущества Липецкой кондитерской фабрики Roshen общей стоимостью 2 млрд рублей. А в июне корпорация Roshen завершила процесс консервации Липецкой кондитерской фабрики.

Кроме того, Roshen заявляла, что Федеральная налоговая служба России необоснованно пытается взыскать с торгового дома Roshen более 150 млн рублей дополнительных налогов.

В январе этого года президент и миноритарный акционер корпорации Roshen Вячеслав Москалевский рассказал в интервью НВ, что "если кто-то в России думает завладеть Липецкой фабрикой, то им достанется только кусок ржавого металла".

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В ее состав входят Кременчугская, две Винницкие, Киевская кондфабрики и Винницкий молочный завод. Мариупольская кондфабрика находится на стадии ликвидации. Также Roshen принадлежат Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики Roshen (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года. Президент Украины Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen.

После вступления в должность главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" в январе 2016 года президент заявил о подписании договора о передаче кондитерской корпорации в траст.

В апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen. Он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд Кондитеринвест, еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.

Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.