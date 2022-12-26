Просятся обратно. В России заговорили о готовности поставлять газ в ЕС по газопроводу Ямал — Европа 26 декабря, 10:59 Александр Новак, вице-премьер РФ (Фото:minenergo.gov.ru)

Россия якобы готова возобновить поставки газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает Радио Свобода со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

«Европейский рынок остается актуальным, поскольку дефицит газа сохраняется, а у нас есть возможности для возобновления поставок. К примеру, не вовлеченным остается трубопровод Ямал — Европа, остановленный по политическим мотивам», — сказал Новак.

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Он также добавил, что российские власти обсуждают дополнительные поставки газа через Турцию.

Как уточняет Коммерсантъ со ссылкой на слова Новака, по итогам 2022 года Россия снизит экспорт газа примерно на четверть, добыча уменьшится на 12%. В 2021 году добыча газа в России выросла на 10%, экспорт — на 3%.

Ранее Новак говорил, что Россия в 2022 году сократит добычу газа на 18−20% до 671 млрд кубометров. Планируется, что из этих объемов на внутренний рынок будет направлено 470 млрд кубов. В Газпроме сообщали, что с января по декабрь было добыто 394,1 млрд кубометров газа, на 19,6% меньше, чем годом ранее.

Между тем, как сообщалось, министры энергетики Европейского Союза 19 декабря достигли соглашения по установлению лимита цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт/час (чуть менее $2000 за тысячу кубов).