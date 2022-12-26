Просятся обратно. В России заговорили о готовности поставлять газ в ЕС по газопроводу Ямал — Европа

26 декабря, 10:59
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Александр Новак, вице-премьер РФ (Фото:minenergo.gov.ru)

Александр Новак, вице-премьер РФ (Фото:minenergo.gov.ru)

Россия якобы готова возобновить поставки газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает Радио Свобода со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

«Европейский рынок остается актуальным, поскольку дефицит газа сохраняется, а у нас есть возможности для возобновления поставок. К примеру, не вовлеченным остается трубопровод Ямал — Европа, остановленный по политическим мотивам», — сказал Новак.

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Он также добавил, что российские власти обсуждают дополнительные поставки газа через Турцию.

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Как уточняет Коммерсантъ со ссылкой на слова Новака, по итогам 2022 года Россия снизит экспорт газа примерно на четверть, добыча уменьшится на 12%. В 2021 году добыча газа в России выросла на 10%, экспорт — на 3%.

Ранее Новак говорил, что Россия в 2022 году сократит добычу газа на 18−20% до 671 млрд кубометров. Планируется, что из этих объемов на внутренний рынок будет направлено 470 млрд кубов. В Газпроме сообщали, что с января по декабрь было добыто 394,1 млрд кубометров газа, на 19,6% меньше, чем годом ранее.

Между тем, как сообщалось, министры энергетики Европейского Союза 19 декабря достигли соглашения по установлению лимита цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт/час (чуть менее $2000 за тысячу кубов).

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Газ Газопровод Поставки газа Добыча газа Александр Новак Российский газ Ямал-Европа

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