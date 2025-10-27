После «недружественных» действий. В России обвалился импорт грузовиков от ключевого союзника

В Россию в январе-сентябре 2025 года было ввезено 4759 грузовиков массой более 16 тонн, что на 92% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый низкий показатель за последние 5 лет.

Отмечается, что по итогам девяти месяцев 2025 года обрушились поставки в РФ в том числе китайских грузовиков, которые ранее составляли основную долю в импорте.

Закупки китайских грузовиков FAW сократились на 93%, бренда Sitrak — на 92%, грузовиков бренда Howo — на 87%, а Sany — на 43%.

При этом завоз самосвалов упал на 96%, а седельных тягачей — на 95%.

Также упал импорт бортовых грузовиков и спецтехники (бетономешалок, автокранов и т. д. ) — на 83% и 68% соответственно. Поставки фургонов снизились на 22%.

Российские эксперты связывают падение закупок с сильным затовариванием дилерских площадок на фоне огромных объемов импорта тяжелой техники прошлых лет.

«Еще одним фактором обвала импорта грузовиков стали ограничения по (ОТТС одобрения типа транспортного средства) — документа, подтверждающего соответствие технических характеристик техники в отношении ряда моделей из Китая», — говорится в публикации со ссылкой на российских экспертов. — «Импортеры решили перестраховаться и не завозить даже разрешенные модели исходя из принципа «а вдруг их тоже это коснется».

Как сообщалось, в июле Росстандарт сообщил об отзыве одобрения типа транспортного средства у 6 китайских брендов, которые больше всего продаются в России. Это означает, что выпуск в обращение — то есть ввоз в РФ и «любого рода реализацию», таких грузовиков запрещен.

Сертификаты отозваны у шести типов грузовиков и шасси брендов Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak.

К этим типам относятся самые популярные модели китайских грузовиков, например, Sitrak типа ZZHS — это тягач Sitrak C7H, который больше всего продается в России, сообщало The Moscow Times.

Росстандарт объяснял свое решение нарушениями обязательных требований, выявленных в ходе проверок и представляющих значительную опасность для водителей и других участников дорожного движения.

Среди таких нарушений российское ведомство называет несоответствие требованиям по эффективности тормозной системы, шума, «идентификации органов управления транспортным средством и установки устройства вызова экстренных оперативных служб».

Российские производители считали одной из главных проблем рынка затоваривание китайскими грузовиками. Так КамАЗ оценивал запасы китайских грузовиков на складах дилеров в начале года в 40 тыс.