Лидер продаж. В России приостановили производство самого популярного автомобиля

Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ приостановил производство легковых автомобилей Lada с 28 июля по 17 августа в связи с плановым корпоративным отпуском.

Об этом пишет российский Интерфакс.

«Трехнедельный период компания использует для проведения ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснащения», — говорится в публикации, — «Также будут проводиться работы по улучшению условий труда».

Реклама

Коллектив АвтоВАЗа уходит в отпуск на фоне непростой ситуации на российском авторынке, которая уже вынуждает концерны — в том числе ГАЗ, КАМАЗ и сам АвтоВАЗ — переводить производства на сокращенную четырехдневную рабочую неделю, пишет Интерфакс.

В июне 2025 года Lada со значительным отрывом сохранила лидерство среди брендов на российском авторынке. Ее доля составила 27% общего объема продаж, или 24 165 автомобилей, сообщило российское издание Autonews.

Среди иностранных брендов лучшим в июне стал Haval — 9172 проданных автомобилей.

В июне 2025 года в России реализовали 90116 новых легковых автомобилей, что на 27,6% меньше, чем в июне 2024 года.

Как сообщалось, АвтоВАЗ осенью рассмотрит возможность сокращения рабочей недели из-за состояния авторынка.

Российский автопроизводитель может перейти на четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной из-за сокращения продаж, вызванного высокой ключевой ставкой и большого количества импортных автомобилей на рынке.

По оценке АвтоВАЗа, запасы нераспроданных импортных автомобилей сейчас составляют около 400 000.

АвтоВАЗ в конце июня сообщал, что ожидает падения рынка легковых автомобилей РФ в этом году на 25% до 1,1 миллиона штук, при этом новый прогноз Ассоциации европейского бизнеса также предполагает падение на 24%.

В 1 полугодии российский авторынок сократился на 26,3% до 530 375 единиц, при этом к концу полугодия падение ускорилось. Продажи АвтоВАЗа сократились на 25% до 155 481 единиц.

АвтоВАЗ также просит Путина не пускать в Россию западных конкурентов — Renault и других «сбежавших предателей».

В мае 2022 года концерн АвтоВАЗ, который до того принадлежал французской группе Renault, перешел в госсобственность РФ.

23 марта 2022 года Renault объявил о прекращении деятельности в РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.