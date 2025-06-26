После конфискации одного из крупнейших аэропортов. В России планируют национализировать ключевой НПЗ

У основателя российского футбольного клуба Анжи Магомедова генпрокуратура РФ хочет конфисковать НПЗ и другие активы (Фото: Michael Parulava/Unsplash)

Генпрокуратура РФ подала в суд Махачкалы иск о конфискации в пользу государства нефтеперерабатывающего завода и ряда других объектов недвижимости к задержанному накануне госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам.

Об этом пишет The Moscow Times.

Генпрокуратура РФ хочет конфисковать у Магомедова ОАО Дагнефтепродукт, включая имущественный комплекс с земельными участками, рядом зданий и сооружений, в том числе трубопроводами, АЗС, резервуарами и другими объектами инфраструктуры.

«Магомед-Султана Магомедова в Дагестане называют „теневым“ руководителем республики», — говорится в публикации. — «Он имел влияние на принятие решений по всем кадровым и финансовым вопросам в Дагестане. Возможный арест Магомедова и последующая за этим кадровая чистка не только коснется его родственников, но может также перекроить всю властную структуру региона».

Магомедов был гендиректором Дагнефтепродукта в 1991—2005 годах. Тогда предприятие находилось в собственности государства.

«В 2005-м компанию приватизировали, она перешла под контроль семьи чиновника», — говорится в публикации, — «Он руководил объектом до 2010 года. В 2006 году ОАО Дагнефтепродукт было реорганизовано в Каспетролсервис».

На сайте Каспетролсервиса указано, что компания является «важным звеном внешнеэкономической деятельности России» и «крупнейшим нефтеперевалочным комплексом на Каспийском побережье», говорится в публикации.

Это предприятие примыкает к Махачкалинскому международному порту. Через НПЗ Каспетролсервиса принимаются и отправляются нефтепродукты из Казахстана, Туркмении и России.

69-летний Магомедов стал госсекретарем Дагестана в 2021 году, до этого он был депутатом и председателем народного собрания региона в составе Единой России, говорится в публикации. Он также является основателем футбольного клуба Анжи.

Как сообщалось, арбитражный суд Московской области 17 июня удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры России о взыскании в доход государства ООО ДМЕ Холдинг, владеющего ключевыми активами международного аэропорта Домодедово.

Иск был подан Генпрокуратурой РФ в январе и касался сразу 30 структур, входящих в группу Домодедово, а также ее основных владельцев.

Международный аэропорт Домодедово является одним из крупнейших воздушных узлов России.

Пассажиропоток аэропорта в 2024 году сократился на 23%, составив 15,6 млн человек. В период с января по апрель 2025-го трафик снизился на 9% - до 4,2 млн пассажиров.