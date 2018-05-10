В Раде задумались о национализации российских банков и компаний

Авторы законопроекта считают, что на законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не урегулировано

В Верховной Раде (ВР) зарегистрировали законопроект, вносящий изменения в закон О санкциях, которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

Об этом говорится в законопроекте №8340, который внес в ВР народный депутат Роман Зварич.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, создающих угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Среди мероприятий, которые предлагается применять в виде санкций против России, в частности, прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность.

"На законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не урегулировано", – заявляют авторы закона.

Напомним, что 23 марта прошлого года Украина ввела санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Этим банкам запрещено выводить средства за пределы Украины.

В этом списке также был львовский VS банк, но в декабре прошлого года российский Сбербанк продал его бизнесмену Сергею Тигипко.

В марте этого года НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков.