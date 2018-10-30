В Раде предлагают ввести новый вид ценных бумаг

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности предлагает парламенту принять за основу законопроект о финансовых инструментах банка №9034.
Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Документ предлагает ввести банковские сертификаты – новый вид эмиссионных ценных бумаг, которые будут выпускаться банками.
Отмечается, что удобство использования банковских сертификатов заключается в том, что такой сертификат сочетает в себе свойства банковского вклада и ценной бумаги. Предполагается, что банковские сертификаты могут быть как процентными, так и учетными.
Соответствующие изменения предполагается внести в Хозяйственный кодекс и ряд законов о ценных бумагах, фондовый рынок, о депозитарной системе, об институтах совместного инвестирования и тому подобное.
По словам первого заместителя председателя данного комитета Михаила Довбенко, в банковских сертификатов несколько преимуществ в сравнении с облигациями и депозитами. Так, в сравнении с депозитом - высокая ликвидность, простота оформления, бездокументарная форма, возможность отстранить сертификат до истечения срока на вторичном рынке.
В частности, в сравнении с депозитом сертификат имеет высокую ликвидность, простоту оформления и возможность сертификат до истечения срока на вторичном рынке.
В сравнении с облигацией регистрация выпуска происходит в течение одного дня и не потребует значительного количества документации в сравнении с тем, что облигация регистрируется в течение 25 рабочих дней, добавил он.
"Банковский сертификат – это, прежде всего результат двусторонних договоренностей между банком и его клиентом. То есть такой инструмент создается уникальный, может клиент и банк создавать по сути инструмент в виде ценной бумаги", - отмечается в сообщении.
Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать развитию рынка капитала через мобилизацию финансовых ресурсов и их эффективному использованию. Также он поспособствует внедрению нового вида финансовых инструментов банков в бездокументарной форме.
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