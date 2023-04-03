Девать некуда. Пять стран ЕС просят Еврокомиссию выкупить или вывезти излишки украинского зерна 3 апреля, 08:41 Пять стран ЕС заявили о проблеме с переизбытком украинского зерна (Фото:Paolo Galasso / Alamy / Reuters)

Лидеры пяти стран Центральной и Восточной Европы призвали Еврокомиссию предпринять меры в связи с образовавшимся на их территории излишками зерна и другого продовольствия из Украины.

«Мы призываем Еврокомиссию изучить возможность покупки скопившегося зерна у стран-членов ЕС, пограничных с Украиной, на гуманитарные нужды», — говорится в письме, адресованном председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен от лица премьеров Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Видео дня

«Мы также повторяем наш призыв к финансовой поддержке со стороны ЕС в целях ускорения развития транспортной инфраструктуры (для вывоза зерна, — ред.)», — сказано в нем.

Авторы письма указывают, что подобная продукция остается на прилавках этих стран в избытке, снижая цены, и не достигает покупателей за пределами ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз активирует резерв кризисного фонда для фермеров трех стран, сталкивающихся с избытком украинских продуктов.

По информации аграрного комиссара Януша Войчеховского, Европейская комиссия выделит 56 млн евро ($60 млн) Румынии, Болгарии и Польше.