В комитете ВР разработали новый механизм борьбы с автомобилями на еврономерах - Продан

Председатель ДФС рассказал о новом законопроекте против автомобилей с иностранной регистрацией

Профильный комитет по налоговой и таможенной политике разработал законопроект, который должен поставить точку с незаконным пребыванием автомобилей с иностранной регистрацией на територии Украины.

Об этом заявил председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан в эфире Радио НВ.

По его словам, комитет будет выносить наработанный законопроект в сессионный зал уже на этой неделе.

Продан отметил, что основные аспекты законопроекта заключаются в предоставлении полномочий контролирующим органам принимать меры к автомобилям на еврономерах, также разработан механизм, который поднимает вопрос, как быть с транспортными средствами, которые сейчас находятся в Украине, а также, как в дальнейшем предотвращать ввоз автомобилей с иностранной регистрацией с нарушением соответствующих терминов.

Кроме того, глава ГФС добавил, что по состоянию на 15 июня 2018 на таможенной территории Украины в режиме временного ввоза и вывоза, в также транзита находится около 565 тыс. транспортных средств, из которых 20 тыс. автомобилей с нарушением срока пребывания.

Напомним, что еще в мае прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.

6-7 сентября под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявляла, что стоимость растаможки авто на еврономерах составит от €1 тыс.

Позже она отметила, что законопроект о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации в Украине уже готов.

В средине ноября в Кабмине заявили о намерениях обязать владельцев транспортных средств, временно ввозимых в страну, ставить их на учет в течение 10 рабочих дней.

В начале декабря прошлого года Государственная фискальная служба сообщила, что взыскала 38 млн грн штрафов за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза автомобилей.

В начале мая Южанина назвала препятствие для легализации автомобилей на еврономерах.

В июне в ГФС назвали страну-лидера, из которой украинцы перегоняют автомобили на еврономерах.