В профильном комитете Рады заблокировали законопроекты по автомобилям на еврономерах

Рассмотрение законопроектов по ввозу автомобилей на еврономерах в Верховной Раде состоится не ранее начала ноября

Законопроекты о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на еврономерах не готовы ко второму чтению.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина, передает liga.net.

По ее словам, законопроекты №8487 и №8488 ко второму чтению не готовы, поэтому их рассмотрение в Верховной Раде состоится не ранее начала ноября.

"Хуже всего то, что все поправки касаются отмены тех контролирующих и ограждающих мер, которые мы планировали ввести после проведения процедуры растаможки авто и после разрешения на будущее растаможивать авто по установленным новым правилам. Это говорит о том, что законопроекты ко второму чтению нивелируются, или меняется их концепция. И потому рассматривать поправки ко второму чтению сейчас на комитете нет смысла", - подчеркнула она

Также Южанина отметила, что к законопроекту, который касается изменений акцизного налога, подана 91 поправка, большинство из них касается изменения формулы.

"Большинство поправок касается изменения коэффициента возраста или замены его на коэффициент экологии или понижающих коэффициентов именно к коэффициенту возраста. По поводу базовых ставок: базовые ставки в €50 и €75 за тыс. куб см не имеет особых поправок", - отметила она.

По ее словам, большинство поправок и предложений касается того, чтобы акциз свести к €200-300.

"Не те совсем суммы, которые предложены законопроектом в первом чтении", - добавила она.

Кроме того, Южанина отметила, что Минфин теперь должен сделать новые расчеты по всем предложениям и подать на рассмотрение комитета.

"Поэтому вчера было принято решение членами комитета, что мы обращаемся одним письмом ко всем министерствам... о том, какой из вариантов мы можем поддержать", - добавила она.

Ранее сообщалось, что группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте два законопроекта – с изменениями в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей и о запрете на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5 и усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах. В частности, предлагается позволить Нацполиции проверять авто с еврономерами.

В июле, Рада приняла в первом чтении законы об автомобилях на еврономерах.