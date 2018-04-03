В правильное время, в правильном месте. Председатель правления Райффайзен Банк Аваль – о формуле собственного успеха

Сегодня, 3 апреля, во время выступления в рамках лекции НВ Правила бизнеса. Как стать первым в своем деле, председатель правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук поделился своим видением факторов успеха.

Проанализировав 35 лет собственного опыта в банковском секторе, Лавренчук вывел две ключевые составляющие, которые помогают быть успешными и изменять мир.

Первую помогло сформулировать интервью с сооснователем группы The Rolling Stones Китом Ричардсом, где тот сказал: "Иметь талант - это одно, а осознавать, что имеешь талант, - совсем другое".

"Момент осознания таланта, навыков, образования, характера значительно важнее, чем сам талант", - убежден Лавренчук.

Второй фактор - оказаться в нужном месте в нужное время.

"Когда меня пригласили в Ощадбанк, то он ассоциировался с очень низкой квалификации работников, - вспоминает Лаврченчук. - Это были 60 тыс. сотрудников, которые не умели кредитовать. Я размышлял и понял, что в моем случае это и было - оказаться в правильном месте в правильное время ».

Лавренчук также проиллюстрировал это правило историей о периоде, когда его пригласили в Райффайзен Банк. По его словам, именно тогда был популярным тезис о том, что украинский менеджмент в международных банках играет минимальную роль. А решения принимаются в головных офисах за рубежом.

"Я это видел и был с этим согласен, - поделился Лавренчук. - То есть не всегда оказываешься в ситуации, очевидно подтверждает тезис о правильном времени и правильном месте. Но, оценив обстоятельства, решил, что это именно то время ".

Также председатель правления Райффайзен Банк Аваль отметил, что успех компании всегда является коллективным результатом и следствием умение договариваться.

"Наибольший дефицит в Украине - умение кооперироваться для решения спорных задач", - считает Лавренчук.

По его мнению, для успеха ценно хорошо обоснованное слово, "прогнозы, имеющие сценарии, сценарии, имеющие хорошие расчеты. Все опирается на знания. Только так можно конкурировать за инвестиции. Чтобы в нас инвестировали, надо иметь высокий уровень репутации менеджмента. Ибо, если сравнить с африканскими рынками, то объем инвестиций к нам идет гораздо меньший, хотя показатели нашего рынка неплохие. Это значит, что мы не можем доказать свою надежность ".