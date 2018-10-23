В порту Роттердама запустят блокчейн-проект

Компания ABN AMRO, администрация порта Роттердам и логистическое и IT-подразделение корейской компании Samsung SDS договорились о совместной реализации пилотного проекта в сфере блокчейн.

Об этом сообщает порт Роттердам, передает ЦТС.

Отмечается, что конечной целью проекта является полная интеграция физических, административных и финансовых потоков в международных цепочках поставок на безбумажной основе.

"В настоящее время оплата, администрирование и физическая перевозка контейнеров осуществляются по отдельным каналам и схемам, что приводит к снижению эффективности, поскольку в процесс вовлечено множество сторон и весь документооборот идет на бумаге", - пояснил представитель администрации порта Роттердам Пауль Смитс.

"Например, при перевозке контейнера из Китая в Роттердам задействовано в среднем 28 участников процесса. Транспортировка, мониторинг и оплата груза и услуг должны быть такими же простыми, как заказ книги по интернету", - считает он.

"В рамках нашего пилотного проекта мы будем интегрировать все эти потоки - от управления бизнес-процессами и отслеживания груза до цифровизации документооборота, такого как накладные, и оплаты груза и услуг. Конечным итогом должно стать создание открытой независимой глобальной платформы, удобной для грузовладельцев", - рассказала CEO ABN AMRO по работе с коммерческими организациями Дафне де Клуйс.

Президент Samsung SDS по ЕС/СНГ Сангун Ли добавил, что для этого будет использоваться технология блокчейн.

"Блокчейн позволяет всем участникам логистического процесса скоординировать свои действия за счет использования достоверных данных, без центрального управления. Особенность нашего проекта состоит в том, что впервые в довольно короткой истории этой технологии мы можем задействовать несколько блокчейнов. Это достигается благодаря протоколу "верхнего уровня", который объединяет совершенно отдельные блокчейны в Корее и Нидерландах", - уточнил он.

В рамках проекта предусмотрена мультимодальная перевозка контейнера с завода в Азии в Нидерланды. На первом этапе проект будет реализован с участием трех сторон, затем к нему будет открыт доступ другим участникам. Начало реализации намечено на январь следующего года, результатами организаторы обещают поделиться в феврале.