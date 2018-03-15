В Польше заявили об интересе к украинским стартапам

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Компании могут получить финансовую поддержку

Компании могут получить финансовую поддержку

Польское правительство заинтересовано в сотрудничестве с украинскими технологическими компаниями.

Об этом сообщила глава ведомства Ядвига Эмилевич, передает Польское радио.

"Надеюсь, что наша пилотная программа позволит ввести эту программу в более широком масштабе. В этом году намерены пригласить 60 компаний из Украины и других стран, не ЕС", - заявила министр.

Кроме того, она добавила, что фирмы могут получить финансовую поддержку, так называемые smart-money. Эмилевич не исключает, что информация для украинских фирм будет предоставляться на украинском языке.

Согласно данным Главного статистического управления, в Польше в 2016 году действовало более 1,5 тыс. компаний с украинским капиталом.

Ранее сообщалось, что SoftServe, глобальная IT-компания с украинскими корнями, объявила о поглощении Coders Center - частной технологической компании с главным офисом в Польше.

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