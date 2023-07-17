Заразное и смертельное заболевание. Украина запретила ввоз курятины и яиц из Польши 17 июля, 19:15 В Польше зафиксирована вспышка болезни Ньюкасла — смертельного вирусного заболевания, поражающего все виды птиц (Фото:Erhard Meyer / Flickr)

Госпродпотребслужба ввела ограничение на ввоз в Украину из Польши инкубационных яиц, птицы и продуктов из-за регистрации в стране болезни Ньюкасла.

Об этом сообщило Восточное межрегиональное главное управление Госпродпотребслужбы на границе.

Согласно распоряжению главного государственного ветеринарного инспектора Украины, запрет не распространяется на продукты, которые прошли обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя этого заболевания согласно требованиям о ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки.

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Болезнь Ньюкасла известна как псевдочума птиц, или азиатская чума — заразное и смертельное вирусное заболевание, поражающее все виды птиц (кур, голубей, индейку и др.). Это — одно из самых заразных болезней домашней птицы в мире, вызываемая вирусом семейства Paramyxoviridae, при которой многие птицы умирают, не проявляя никаких симптомов. Псевдочума может вызвать смерть даже у вакцинированной домашней птицы.

По сообщениям польских СМИ, заболевание было выявлено впервые за 50 лет на птицефабрике в Белостокском районе, где содержится 43,41 тыс. кур на убой.