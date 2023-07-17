Заразное и смертельное заболевание. Украина запретила ввоз курятины и яиц из Польши

17 июля, 19:15
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В Польше зафиксирована вспышка болезни Ньюкасла — смертельного вирусного заболевания, поражающего все виды птиц (Фото:Erhard Meyer / Flickr)

В Польше зафиксирована вспышка болезни Ньюкасла — смертельного вирусного заболевания, поражающего все виды птиц (Фото:Erhard Meyer / Flickr)

Госпродпотребслужба ввела ограничение на ввоз в Украину из Польши инкубационных яиц, птицы и продуктов из-за регистрации в стране болезни Ньюкасла.

Об этом сообщило Восточное межрегиональное главное управление Госпродпотребслужбы на границе.

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Согласно распоряжению главного государственного ветеринарного инспектора Украины, запрет не распространяется на продукты, которые прошли обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя этого заболевания согласно требованиям о ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки.

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Болезнь Ньюкасла известна как псевдочума птиц, или азиатская чума — заразное и смертельное вирусное заболевание, поражающее все виды птиц (кур, голубей, индейку и др.). Это — одно из самых заразных болезней домашней птицы в мире, вызываемая вирусом семейства Paramyxoviridae, при которой многие птицы умирают, не проявляя никаких симптомов. Псевдочума может вызвать смерть даже у вакцинированной домашней птицы.

По сообщениям польских СМИ, заболевание было выявлено впервые за 50 лет на птицефабрике в Белостокском районе, где содержится 43,41 тыс. кур на убой.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Продукты Вирусы Чума Яйца Курятина Курица Госпродпотребслужба

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