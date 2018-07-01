В Польше сообщили о намерении запустить поезд Перемышль-Берлин до конца года

Польская железнодорожная компания PKP Intercity сообщила о намерении наладить прямое железнодорожное сообщение между Перемышлем и Берлином.

Об этом сообщает Rynek kolejowy.

Это обусловлено растущим трафиком на восточной границе Польши и поездками граждан Украины в страны ЕС. В PKP Intercity хотят, чтобы это движение осуществлялось по железной дороге. Для этого до конца 2018 года запустят состав с прицепных вагонов, который из Перемышля будет идти через Вроцлав и Зеленую Гуру в столицу Германии.

"Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку. Поезда из Перемышля во Львов и Киев с каждым годом перевозят все больше пассажиров. За первые пять месяцев имеем уже столько пассажиров, сколько за весь прошлый год, когда отмечался двукратный рост путешественников. Очевидно, что следует ожидать следующего удвоения количества пассажиров на направлениях с Востока", - заявил глава PKP Intercity Марек Хранюк.

Поезд будет называться Метрополь.

Ранее сообщалось, что из Украины планируют запустить новый поезд в Польшу.