Одной проблемой меньше. В Польше придумали, как избавиться от переизбытка украинского зерна и успокоить фермеров

7 апреля, 15:02
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Украина и Польша нашли решение «зерновой проблемы» (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Украина и Польша нашли решение «зерновой проблемы» (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Украинское зерно будут перевозить через Польшу в третьи страны без разгрузки на ее территории.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает Укринформ.

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«В ближайшие дни будут разработаны механизмы, которые прекратят такой экспорт зерна, который до сих пор приводил к дестабилизации продовольственного рынка Польши. Мы позаботимся о том, чтобы этот экспорт проходил таким образом, чтобы он шел непосредственно в третьи страны, без разгрузки товара в Польше», — отметил Мюллер.

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В свою очередь глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач сообщил 6 апреля, что украинское зерно нужно вывезти из Польши до сбора урожая. По его словам, это потребует развития инфраструктуры, транспортных коридоров и уплотнения границы, чтобы не было возможности спекулировать на польском рынке украинским зерном, которое предназначено для стран Африки и Ближнего Востока.

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Как сообщалось, в последние месяцы польские аграрии протестовали против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны.

Из-за этой проблемы 5 апреля подал в отставку министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик и на его место 6 апреля назначен новый министр — Роберт Телус.

Во время официального визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский обсудил проблему транзита украинского зерна через Польшу в третьи страны с главой польского правительства Матеушем Моравецким.

После этого на брифинге для СМИ он заявил, что вопрос контроля за экспортом украинского зерна, на чем настаивают польские фермеры, в ближайшее время будет урегулирован.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Польша Зерно Сельское хозяйство АПК Украина-Польша Экспорт в ЕС Зерновые экспорт агропродукции экспорт зерна

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