Одной проблемой меньше. В Польше придумали, как избавиться от переизбытка украинского зерна и успокоить фермеров 7 апреля, 15:02 Украина и Польша нашли решение «зерновой проблемы» (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Украинское зерно будут перевозить через Польшу в третьи страны без разгрузки на ее территории.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает Укринформ.

«В ближайшие дни будут разработаны механизмы, которые прекратят такой экспорт зерна, который до сих пор приводил к дестабилизации продовольственного рынка Польши. Мы позаботимся о том, чтобы этот экспорт проходил таким образом, чтобы он шел непосредственно в третьи страны, без разгрузки товара в Польше», — отметил Мюллер.

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В свою очередь глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач сообщил 6 апреля, что украинское зерно нужно вывезти из Польши до сбора урожая. По его словам, это потребует развития инфраструктуры, транспортных коридоров и уплотнения границы, чтобы не было возможности спекулировать на польском рынке украинским зерном, которое предназначено для стран Африки и Ближнего Востока.

Как сообщалось, в последние месяцы польские аграрии протестовали против значительного наплыва на польский рынок украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу в третьи страны.

Из-за этой проблемы 5 апреля подал в отставку министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик и на его место 6 апреля назначен новый министр — Роберт Телус.

Во время официального визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский обсудил проблему транзита украинского зерна через Польшу в третьи страны с главой польского правительства Матеушем Моравецким.

После этого на брифинге для СМИ он заявил, что вопрос контроля за экспортом украинского зерна, на чем настаивают польские фермеры, в ближайшее время будет урегулирован.