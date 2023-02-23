Неожиданный итог визита Байдена. В Польше построят первую в стране АЭС 23 февраля, 08:40 Westinghouse построит первую АЭС в Польше (Фото:Richard Huppertz / Wikipedia)

Правительство Польши и компания Westinghouse Electric Company 22 февраля подписали соглашение о сотрудничестве в предпроектной подготовке строительства первой АЭС в стране.

Соглашение в ходе визита в Польшу президента США Джо Байдена подписали министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва и посол США в Польше Марк Бжезинский, сообщает AP.

Видео дня

В подписанном соглашении о сотрудничестве участвуют польская компания по развитию атомной энергетики PEJ, а также Westinghouse Electric Company и Westinghouse Electric Poland.

Строительство станции начнется в 2026 году. Ожидается, что объект начнет поставлять электроэнергию в 2032 году.

Хотя Польша активно использует возобновляемые источники энергии, но почти 70% электроэнергии она получает за счет черного и бурого угля.

Ранее сообщалось, что соглашение между украинским Энергоатомом и компанией Westinghouse предусматривает строительство девяти энергоблоков. Первые два будут построены на Хмельницкой АЭС.