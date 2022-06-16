Байден озадачил Польшу. Варшава оценила идею президента США построить сеть элеваторов на границе с Украиной 16 июня, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Kevin Lamarque / Reuters)

В правительстве Польши назвали интересной, но пока декларативной идею Джо Байдена о создании сети элеваторов на границе с Украиной.

Об заявил министр АПК Польши Генрик Ковальчик, сообщает Интерфакс-Украина.

«Заявление президента США Джо Байдена о намерении построить временные элеваторы в Польше рядом с Украиной очень интересная идея. Однако пока это предварительная декларация, требующая разработки многих конкретных решений», — заявил Ковальчик.

Видео дня

Министр уточнил, что Польша ежемесячно может транспортировать для перевалки в третьи страны не более 1,5 млн т с/х культур, тогда как ежемесячный их экспорт из Украины до российского вторжения и блокады черноморских портов превышал 5 млн т.

По словам Ковальчика, перед строительством элеваторов необходимо решить вопрос местоположения и размера зернохранилищ, вспомогательной инфраструктуры, источников финансирования строительства, вопросы собственности активов и многое другое.

Он также подчеркнул, что любые элеваторы должны располагаться там, где заканчиваются ширококолейные пути из Украины, тогда как по всей территории Польши применяются узкоколейные ж/д пути.

Ковальчик отметил, что строительство элеваторов может занять 3−4 месяца.

Как сообщалось, Байден 14 июня заявил, что США намерены строить зернохранилища в Польше на границе с Украиной, чтобы облегчить вывоз украинского зерна в Европу по железной дороге.

Байден отметил, что этот план в случае реализации позволит вывозить зерно с Украины в Европу, а оттуда — в другие части мира. Он сообщил, что в настоящее время «плотно работает с европейскими партнерами для высвобождения 20 млн т пшеницы из Украины на мировые рынки».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.