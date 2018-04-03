В поездах Укрзализныци на завтрак будут кормить кашей в пакетах

В поездах позавтракать можно будет не только чаем

Государственный монополист железнодорожных перевозок компания Укрзализныця решила провести тендер на поставку питания для пассажиров.

Об этом говорится в сообщении УЗ о раскрытии тендерных предложений по поставке питания для пассажирских поездов, передает ЦТС.

В тендере принимают участие 4 компании: WOG Retail, Аллюр ЛТД, Витмарк-Украина и Украинская оптовая торговая компания.

Среди продуктов питания, которые, согласно условиям тендера, должен будет поставить компании победитель тендера, чай, натуральный и растворимый кофе, сливки к кофе, кофейный напиток, галетное и песочное печенье, шоколадные и ванильные вафли, другие кондитерские изделия (круассаны, бисквиты, шоколадные батончики), чипсы, сухарики, арахис, сок, минеральная и сладкая вода, сахар, а также завтраки в виде пакетированной каши.

В течение следующих 10 дней состоится оценка предложений поставщиков согласно тендерной документации.

Отметим, что ранее Укрзализныця анонсировала, что в пассажирских поездах дальнего следования до конца марта начнут внедрять услугу горячего питания.