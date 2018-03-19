В парламент внесли новый законопроект о валюте

Текст документа пока на сайте отсутствует

Законопроект О валюте (№8152) внесен в Верховную Раду и определен президентом Украины Петром Порошенко как неотложный.

Соответствующий проект зарегистрирован на сайте парламента от 19 марта текущего года.

Отметим, что инициатором документа является Порошенко. Текст документа пока на сайте отсутствует.

Напомним, что 1 декабря 2016 года, Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также "дорожную карту" по ее введению.

Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". При этом режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, следовательно, он не нуждается в валютном контроле. Контроль за соблюдением валютного законодательства ляжет на валютный надзор.

10 августа 2017 НБУ обнародовал для обсуждения проект закона О валюте, который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

28 февраля Порошенко анонсировал скорое принятие нового закона о валюте.

Позже в. о. председателя правления НБУ Яков Смолий отметил, что законопроект может быть принят и вступить в силу уже в текущем году, даже с учетом предусмотренного переходного периода.

12 марта Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter, что подписал его и предложил Верховной Раде.