Платить будут по бартеру, денег нет. В Пакистан прибыл первый груз российской нефти 12 июня, 15:57 Ожидается, что импорт сырой нефти в страну достигнет 100 000 баррелей в день (Фото:REUTERS/Akhtar Soomro)

Первый груз российской нефти, которая будет поставляться со скидкой в соответствии с новым соглашением между Пакистаном и РФ, прибыл в страну.

Об этом объявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, передает Reuters.



«Это первый в истории груз российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией» — написал Шариф.

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О заключении соглашения было объявлено в апреле. Ожидается, что импорт сырой нефти в страну достигнет 100 000 баррелей в день.

Пока достоверно неизвестно, как будет осуществляться оплата за нефть, сообщает издание. Однако недавно Пакистан объявил о плане разрешить бартерную торговлю с Россией, Афганистаном и Ираном, что, по словам аналитиков, может уменьшить потребность в долларах и риск трансграничной контрабанды энергоносителей.

Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти в Индию застряли за рубежом — российские компании с трудом обменивают рупии на другую валюту.