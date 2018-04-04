В отделениях Укрпочты появятся терминалы для банковских карт

Компания установит терминалы в наиболее загруженных отделениях

Укрпочта получила 5 тыс. POS-терминалов для приема к оплате платежных карт и установит их в самых загруженных отделениях.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский агентству Интерфакс-Украина.

“В первую очередь установим в самых загруженных наших отделениях, и постепенно будем расширяться. Плюс к концу июня доведем интернет до отделений в селах, где проживает более 2 тыс. человек, так что частично решим вопрос со связью", - сказал он.

Смелянский уточнил, что процессинг будет осуществлять платежная система Украинская национальная расчетная карта.

POS-терминал — электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт, которое может принимать карты с чипом, магнитной полосой и бесконтактные карты, а также другие устройства, имеющие бесконтактное сопряжение.

Ранее он отмечал, что в украинских селах зачастую отсутствует нормальная связь, что препятствует развитию онлайн-продаж в регионах.

По словам Смелянского, подключение отделений в селах Укрпочта будет проводить на основе региональных тендеров.

Напомним, что в июле 2017 года Укрпочта получила аккредитацию от международной платежной системы Mastercard и возможность устанавливать POS-терминалы на своих отделениях.

В декабре 2017 года Укрпочта объявила тендер на закупку 5 тыс. POS-терминалов.

18 января 2018 года состоялся аукцион, а 14 февраля был подписан договор с компанией победителем – Сервус Системз Интегрейшн с предложением 31,1 млн грн.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины. Предоставляет около 50 видов услуг в 11,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 73 тыс. работников, из которых 36 тыс. – почтальоны.