Активы на миллиарды долларов. В одной из стран обнаружили 800 связанных с Россией зомби-трастов

В Лихтенштейне около 800 юридических структур, связанных с российскими активами , находятся в «замороженном состоянии» — формально они существуют, но фактически не функционируют из-за отсутствия руководства.

Как пишет Financial Times, за последние полгода сотни доверителей и директоров подали в отставку, опасаясь американских санкций. Власти Лихтенштейна создали специальную рабочую группу для решения проблемы зомби-трастов.

Реклама

Страна оказалась перед угрозой серьезного финансового кризиса из-за массовой отставки руководителей трастов и фондов, связанных с российскими активами.

Проблема возникла после усиления санкционного давления со стороны США.

Кризис затронул трасты с активами на миллиарды долларов: яхтами, самолетами, недвижимостью и наличными. Большинство этих структур принадлежит неподсанкционным российским гражданам, проживающим во Франции, Италии, Дубае и других странах.

«Мы говорим о многомиллиардных зомби-трастах без управления. И решения пока что нет. Я никогда не видел ничего подобного», — сказал юрист из Вадуца.

Проблема началась, когда США предупредили Лихтенштейн о возможных вторичных санкциях против местных финансовых учреждений, работающих с российскими клиентами. Финансовый регулятор княжества (FMA) ответил политикой «нулевой толерантности», порекомендовав компаниям разорвать отношения с проблемными клиентами.

Без быстрого решения проблема может распространиться на весь финансовый сектор страны, который является основой экономики Лихтенштейна.

Министерство юстиции работает над поиском ликвидаторов и назначением новых руководителей для «осиротевших» структур, но процесс осложняется правовыми ограничениями и рисками дальнейших санкций.

Ранее сообщалось, что ЕС ищет «более агрессивные» способы конфискации замороженных активов центрального банка России.

ЕС вместе со странами G7 и Австралией заморозили около $280 млрд российских активов в виде ценных бумаг и наличных, в основном через бельгийскую клиринговую палату Euroclear.

По данным Министерства финансов США, санкции против влиятельных российских лиц дополнительно заморозили активы на сумму около $58 млрд, включая элитную недвижимость, яхты и частные самолеты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что страны G7 и ЕС в 2025 году выделят Украине $50 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами.

В январе 2025 года ЕС впервые передал Украине 3 млрд евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ.

25 февраля руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что на данный момент отсутствует консенсус всех членов Евросоюза по конфискации замороженных в ЕС российских активов.

Санкции в отношении замороженных российских активов должны продлеваться каждые шесть месяцев с согласия всех 27 стран ЕС. В то же время в Брюсселе опасаются, что этим летом Венгрия может заблокировать их пролонгацию.