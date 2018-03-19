В Новой почте рассказали, кому принадлежат арестованные деньги

Арестованные деньги были призначены для денежных переводов клиента сервиса

Сооснователь экспресс-доставки Новая почта Вячеслав Климов заявил, что конфискованные сотрудниками Генеральной прокуратуры (ГПУ) деньги принадлежат клиенту компании.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

Климов отметил, что результатом обысков сотрудниками ГПУ в Харькове в первом отделении были изъяты 132 тыс. грн из кассы финансовой компании Форпост.

По его словам, это были денежные перевод клиентов, которые, сейчас пишут жалобы, и компания будет обжаловать это изъятие.

Напомним, что в пятницу, 16 марта, сотрудники Генпрокуратуры провели обыски в ряде офисов Новой почты в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве. Компанию подозревают в неуплате налогов.

Ранее в ГПУ сообщили, что проводится досудебное следствие по фактам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине.