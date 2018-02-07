В Новой почте отреагировали на информацию о продаже базы данных клиентов

Компания Новая почта сообщила, что базы данных клиентов, которые по информации СМИ выставленные на продажу в интернете, не принадлежат ей.

Об этом компания сообщила на своей Facebook-странице.

"Новая почта разделяет Общий регламент по защите данных GDPR и ориентируется на изложенные в нем стандарты безопасности персональных данных... Наши специалисты признали упомянутую базу неправдивой", - говорится в комментарии под постом компании.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что две актуальных базы данных клиентов Новой почты – на 500 тысяч человек и на 18 млн записей – были обнаружены в продаже в даркнете.