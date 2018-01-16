В Норвегии задумались о закрытии меховых фабрик

Правительство Норвегии планирует закрить все фермы по производству меха к 2025 году.

Решение приняла премьер-министр и представитель консервативной партии Эрна Солберг, передает buro247.ua.

Отмечается, что в 2017-м на территории Норвегии всего насчитывалось 200 ферм, в которых животных содержат согласно нормам и правилам.

Предполагается, что закрытие ферм приведет к потере 400 рабочих мест и годового оборота отрасли в 350-500 млн норвежских крон (более €51 млн).

Напомним, что впервые фабрики по производству лисьего меха были открыты в Норвегии в 1939 году, буквально до начала Второй мировой войны. В то время на территории Норвегии насчитывалось почти 20 тыс. ферм.

Норвегия является одним из самых крупных поставщиков лисьих и норковых шкур в мире. Ежегодно здесь производят (а соответственно, убивают) около миллиона экземпляров.

В 2013 году Норвегия производила всего 3 % из общего количества ценного меха на рынке, а лидером был Китай — 69 %.