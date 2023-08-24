В Норвегии открыли крупнейшую в мире плавучую морскую ветроэлектростанцию 24 августа, 09:58 Крупнейшая в мире плавучая морская ветроэлектростанция Hywind Tampen в Норвегии поможет стране сократить выбросы CO2 (Фото:pexels/Annelies Brouw)

Норвежская энергокомпания Equinor открыла крупнейшую в мире плавучую морскую ветроэлектростанцию Hywind Tampen. Ее продукция будет обеспечивать окружающие нефтегазовые платформы и сокращать парниковые выбросы.

Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что мощность электростанции составляет 88 МВт. Она должна покрыть около 35% годовой потребности в электроэнергии для пяти платформ на нефтегазовых месторождениях Снорре и Гуллфакс в Северном море, примерно в 140 км от западного побережья Норвегии.

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Hywind Tampen состоит из 11 ветряных турбин, закрепленных на плавучей основе, которая прикреплена к морскому дну. Эксперты отрасли считают, что новая технология может использоваться и на больших глубинах, которые Equinor надеется разработать.

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, эта инициатива поможет стране сократить выбросы CO2.