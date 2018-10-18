В НБУ спрогнозировали ситуацию с курсом гривни до конца года

Ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась, до конца года колебания курса гривни маловероятны.

Такое мнение выразил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Подведу итог. Первое - курсовые колебания гривни, которые мы наблюдаем в этом году, не столь велики, как это происходит с валютами многих развивающихся стран. Второе - думаю, сезонное ослабление гривни в 2018 году сместилось из типичного периода "сентябрь-октябрь" на "июль-сентябрь" и его потенциал, вероятно, исчерпан. Третье - считаю, что действие факторов, способных положительно и отрицательно повлиять на курс гривни до конца текущего года, в целом будут взаимно компенсированы", – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

При этом Данилишин также отметил, что в 2019 год Украина "сможет войти со стабильной ситуацией на валютном рынке" в случае, если удастся получить транш кредита МВФ, избежать экспансии государственных расходов в декабре, и если не произойдет потрясений на мировых финансовых и энергетических рынках.