В НБУ рассказали, сколько украинцев имеют банковские счета

Банковские счета в Украине имеют 63% граждан, что говорит о низком уровне финансовой инклюзии (доступности финансовых услуг).

Об этом заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает Українські Новини.

По его словам, согласно данным Всемирного банка, в 2011 году 41% взрослого населения Украины имел хотя бы один банковский счет. За шесть лет, то есть, в 2017 году, это показатель вырос и составляет уже 63%.

В то же время, он отметил, что этот показатель недостаточный, так как 37% взрослого населения не имеют счетов в финучреждениях.

Кроме того, Смолий заявил, что показатель финансовой инклюзии значительно выше в таких странах так, как в Армения (48%), Чешская Республика (81%), Венгрия (75%), Беларусь (81%), Австрия (98%), Королевство Нидерландов (100%), Дания (100%).

Глава НБУ также отметил, что для повышения уровня финансовой инклюзии требуется стимулировать развитие новейших финансовых технологий, усиливать защиту прав потребителей и работать над повышением финансовой грамотности населения.

"Финансовая инклюзия – путь к будущему росту экономики посредством мобилизации сбережений населения, инвестиций в развитие экономики Украины, а также диверсификацию финансовой системы", - подчеркнул Смолий.

Ранее в НБУ заявляли о намерении развивать альтернативные сервисы доступа клиентов к средствам на счете в банке.