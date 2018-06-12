В НБУ рассказали о больших долгах крупнейших бизнес-групп Украины

Крупнейшие бизнес-группы Украины очень плохо обслуживают свои кредиты.

Об этом заявил замдиректора департамента финансовой стабильности Евгений Дубогрыз, передает Интерфакс-Украина.

"Без учета группы Приват у нас доля проблемной задолженности ТОП-5 бизнес-групп – это 82%. С Приватом – это 93%!", – сказал он.

Согласно документу, суммарный объем валовых кредитов пятерки наибольших бизнес-групп составляет около 125 млрд грн, или 14% всех кредитов корпоративному сектору. При этом, названия бизнес-групп не уточняется.

Нацбанк уточняет, что на десятку крупнейших бизнес-групп приходится 21% всех кредитов, на двадцатку – 27%, тогда как доля "плохих" кредитов у них соответственно 79% и 76%.

"Очень много кредитов у нас сконцентрировано и приходится или на больших заемщиков, или на крупнейшие бизнес-группы. И именно в крупнейших бизнес-группах – должниках Украины зафиксирована наихудшая платежная дисциплина", – сказал Дубогрыз.

Кроме того, он отметил, что переговоров с заемщиками и банками Нацбанк видит негативную тенденцию, что крупные недобросовестные заемщики специально затягивают реструктуризацию долгов, ждут, а иногда и требуют от банков льготных условий, например, списания части долга или нулевые проценты на годы с погашением в конце срока.

"По большому счету, должники сейчас имеют больше силы, тем более возможности, не платить по своим долгам, чем банки работать с этими должниками", – отметил представитель Нацбанка. Он призвал к принятию законов о защите кредиторов и реформе судебной системы.