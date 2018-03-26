В НБУ одобрили кандидатуру главы правления украинской "дочки" Сбербанка

Князева назначена исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка Сбербанка России в Украине с 1 февраля

Правление Национального банка Украины (НБУ) согласовало назначение Ирины Князевой на должность председателя правления Сбербанка (Киев).

Об этом сообщили в Сбербанке.

Сбербанк (Киев, ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк НРБ) основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов (40,7 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 88 действовавших в стране банков.

Напомним, что с 1 февраля исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка Сбербанка России в Украине с 1 февраля 2018 года назначена Ирина Князева, ранее занимавшая пост заместителя председателя правления финучреждения.

Игорь Юшко покинул пост председателя правления Сбербанка 31 января 2018 года в связи с завершением контракта.