В Нацбанке ответили на обвинения Новой почты

Национальный банк (НБУ) считает законным выдачу Укрпочте лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и готов защищать свою правовую позицию в суде.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает FinClub.

В НБУ рассказали, что постановление №138 от 21 декабря 2017 года, которое позволило Укрпочте получить лицензию, было принято в рамках закона и полномочий регулятора.

”Это решение направлено на обеспечение финансовой инклюзии и достижения максимального проникновения финансовых сервисов за счет территориального потенциала Укрпочты. При этом Укрпочта и ранее как национальный почтовый оператор предоставляла услуги денежных переводов (в наличной форме)”, - заявили в пресс-службе регулятора.

Напомним, что Новая Почта, которая подала иск к НБУ, считает, что принятием постановления №138 о выдаче Укрпочте лицензии на перевод средств, регулятор вышел за рамки предусмотренных законом полномочий.

Новая почта - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году. Сеть компании состоит из более 2,3 тыс. отделений по всей Украине. Автопарк компании насчитывает свыше 3,6 тыс. автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

Напомним, что в апреле НБУ предоставил Укрпочте лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

На сегодняшний день лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов имеют 61 небанковское финансовое учреждение, а теперь и национальный оператор почтовой связи Укрпочта.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.