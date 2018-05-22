В Нацбанке назвали причины банковского кризиса

С 2014 года с рынка было выведено 97 банков

Отсутствие в финучреждениях стандартов корпоративного управления стало реальной причиной пережитого банковского кризиса в 2014-2017 годах.

Об этом заявила заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, передает УНИАН.

По ее словам, что с 2014 года с рынка было выведено 97 банков из-за проблем с капиталом, недостаточной ликвидности, нарушений по финмониторингу, непрозрачной структуры собственности, аннексии Крыма.

Кроме того, замглавы НБУ отметила, что среди оставшихся на рынке банков более всего приближены к международным стандартам корпоративного управления дочерние структуры иностранных банковских групп, на которые приходится около 30% активов банковской системы, в то время как остальные банки, включая государственные, далеки от этих стандартов.

Как утверждает Рожкова, типичными проблемами в корпоративном управлении украинских банков стали неопределенность стратегии и абстрактность бизнес-модели, сосредоточение на обслуживании связанных лиц, низкое качество руководящего персонала и отсутствие независимого набсовета, конфликт интересов в руководстве, неадекватную систему оценки рисков и формальный внутренний контроль.

Улучшить корпоративное управление, помимо изменений в законодательство, можно внедрением риск-ориентированного подхода надзора за банками, в рамках которого регулятор при недостатках в управлении банка будет присваивать высокий риск и осуществлять более тщательный надзор, добавила она.