В Нафтогазе рассказали, как взыскивают долги с облгазов Фирташа

По словам Переломы, поскольку потребление идет каждый день, то и сумма долга остается весьма существенной

Долги облгазов, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу, являются бешеными, и НАК Нафтогаз Украины постоянно пытается их взыскать законным способом.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Нафтогаз Украины Сергей Перелома в эфире Радио НВ.

"В основном мы выиграем эти процессы... Выиграем не только сумму долга, но и все начисления, предусмотренные соглашениями и законодательством... И через государственную исполнительную службу, работаем над взыскания. Сегодня мы не можем требовать долги с государства Украина, это пока долги хозяйствующих объектов ", - сказал он.

Перелома также отметил, что поскольку потребление идет каждый день, то и сумма остается весьма существенной.

"Потребление газа идет каждый день, поэтому каждый день проводятся определенные расчеты. Они разные, деньги поступают через механизм спецсчетов, осуществляется финансирование по постановлению №20 (льготы и субсидии), осуществляются взаимозачеты, работа идет каждый день, но поскольку потребление идет ежедневно, то и сумма остается весьма существенной", - сказал он.

Ранее глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявлял, что 75% облгазов контролирует олигарх Дмитрий Фирташ. Кроме того, по его словам, облгазы уже задолжали Нафтогазу примерно $2 млрд.

Напомним, что Коболев обвинил НКРЕКУ в игре на руку бизнесмену Фирташу.