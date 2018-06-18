В Нафтогазе рассказали, как будут бороться с Газпромом

В ближайшие недели Нафтогаз Украины предоставит свои доказательства, почему принудительное исполнение Стокгольмского арбитража об аресте активов российского Газпрома не должно быть остановлено до вынесения решения по сути Апелляционным судом.

Об этом в интервью НВ рассказал главный коммерческий директор Группы Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

"Российская компания через Апелляционный суд в Швеции приостановила принудительное исполнение решения арбитражного трибунала. Именно приостановили исполнение, никто не отменял само решение", – отметил он.

По словам Витренко, Газпром добивается отмены или пересмотра решения трибунала и попросил на время рассмотрения приостановить и не исполнять решение арбитража об аресте активов. При этом процесс рассмотрения этой апелляции занимает в среднем 1,5 года.

"Мы с этим не согласны. Мы в ближайшее время предоставим доказательства, почему те аргументы, которые приводил Газпром и на основании которых подобного рода решение может быть принято, неправильные. Смысл в том, что апелляционный суд может приостановить решение о принудительном исполнении решения арбитражного трибунала в том случае, если предоставлены весомые доказательства, которые покажут, что существует значительная вероятность пересмотра решения. Но пока мы со своей стороны еще даже не предоставили свои аргументы. То есть речь идет о техническом решении, которое в ближайшее время может быть пересмотрено в нашу пользу", – добавил Витренко.

Также, по его словам, утверждения Газпрома о том, что судья писал выводы не один, неправдивы.

"Выводы писал не один судья, а три арбитра. Газпром утверждает, что решение писали не арбитры, а секретарь суда. Это неправда. Решение писали арбитры. В ближайшее время мы предоставим доказательства этого апелляционному суду. И на основании этого, мы рассчитываем, что это решение о приостановлении принудительного исполнения будет пересмотрено. Суд пока не рассматривал наши аргументы. Газпром лишь предоставил свои доводы, мы предоставим в ближайшее время свои доводы, потом суд будет выносить решение", – объяснил Витренко.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжение контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

28 мая стало известно, что Газпром направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения арбитража по транзитному контракту.

При этом, 13 июня Газпром заявил, что добился приостановки ареста своих активов. По данным российского монополиста, шведский Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил его ходатайство и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по контракту на транзит газа через Украину. Приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркнули в Газпроме. В свою очередь, в Нафтогазе заявили, что решение суда временное и принято без заслушивания позиции компании. Ходатайство было подано Газпромом 7 июня в связи с попытками Нафтогаза принудительно взыскать $2,6 млрд с российской компании.

Читайте интервью с Юрием Витренко в следующем номере журнала Новое Время.