В Нафтогазе предложили ликвидировать правление компании

НАК Нафтогаз Украины в рамках трансформации по переходу от коллективной ответственности к персональной предложил Кабмину оставить в компании только Наблюдательный совет и ликвидировать правление.

Об этом сообщил глава правления Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

"Правление предложили убрать и сделать персональную ответственность глав направлений, в том числе и меня. Пока не получили никакого ответа, но, надеюсь, когда-нибудь получим"- сказал он.

Он также отметил, что неготовность брать на себя персональную ответственность за принятие решений по-прежнему является для компании проблемой, с которой она намерена бороться в рамках политики трансформации ценностей.

В то же время Коболев подчеркнул важную роль в работе компании сформированного независимого наблюдательного совета

"Наблюдательный совет - один из главных успехов компании за последние годы",- подчеркнул глава правления.