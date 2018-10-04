В Нафтогазе назвали условие скорого возобновления горячей воды в Киеве

Нафтогаз Украины надеется на заключение 10 октября мирового соглашения с коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго.

Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правления Нафтогаз Сергей Перелома, передают Українськi новини.

"Сегодня надеемся, что мы с городом (Киевом – ред.) выйдем на окончательный текст мирового соглашения, которое должно быть утверждено на следующем заседании суда, которое назначено на 10 октября. После этого мы имеем все возможности для того, чтобы заключить договора и начать поставки природного газа", – сказал он.

Перелома отметил, что основная проблема с заключением договоров состояла в правоприемстве по долговым обязательствам Киевэнерго.

В июле Хозяйственный суд Киева отказался передать Киевтеплоэнерго задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом за потребленный газ.

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Напомним, что жители Киева находятся без централизованных поставок горячей воды уже несколько месяцев. Это связано с процессом передачи целостного энергетического комплекса Киева от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

Задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом составляет около 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед Киевэнерго.

Киев должен был завершить прием тепловых сетей от Киевэнерго, которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа: Киевтеплоэнерго должно было принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод Энергия.

Нафтогаз Украины не соглашался подписывать договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом Киевской городской государственной администрации принимать на Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед НАКом. По мнению Нафтогаза, такая позиция КГГА противоречит ст.22 закона О теплоснабжении.