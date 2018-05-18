В Нафтогазе назвали сроки вынесения решения по делу против России за активы в Крыму

Трибунал вынесет первое решение по делу Нафтогаза и РФ в первом квартале 2019 года

Вопрос убытков в деле по иску семи компаний группы Нафтогаз к Российской Федерации в связи с захватом активов группы в Крыму будет рассмотрен и решен Трибуналом при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге на второй стадии рассмотрения дела, после вынесения решения относительно юрисдикции и ответственности. Ожидается, что Трибунал вынесет первое решение по делу в первом квартале 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Также отмечается, что сейчас трибунал завершил устные слушания по этому делу.

"В течение 14-17 мая Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге провел слушания по вопросам юрисдикции трибунала и ответственности за нарушения соглашения», - говорится в сообщении.

Напомним, что в феврале 2016 года России было вручено официальное письменное уведомление от Нафтогаза Украины, Чорноморнафтогаза, Укртрансгаза, Ликво, Укргазвыдобування, Укртранснафта и Газ Украины об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Причиной этого спора является незаконная экспроприация РФ инвестиций группы Нафтогаз на территории Крыма.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Сумма иска Нафтогаза к РФ в связи с захватом активов в Крыму с учетом процентов уже достигает $8 млрд.