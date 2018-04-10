В Нафтогазе назвали "хорошей новостью" заявления Меркель о Северном потоке-2

Компания Нафтогаз Украины опубликовала заявление, в котором назвала "хорошей новостью" слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в проекте строительства газопровода Северный поток-2 существует "политическая составляющая".

"Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться касательно предложенных поправок к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом", - заявили в Нафтогазе.

В компании назвали газопровод "геополитическим оружием Кремля, направленным против Европы".

Ранее канцлер Германии отметила, что 9 апреля во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным подчеркнула, что "не может такого быть, чтобы из-за Северного потока-2 Украина практически не будет иметь никакого значения как транзитная страна природного газа".

Напомним, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампаиспользовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Ранее против Северного потока-2 выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованного председателям парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Позже ЕС обвинил Северный поток-2 в нарушении принципов прозрачности и равенства доступа.

Северный поток - 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток -2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.