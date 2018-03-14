В Нафтогаз подтвердили встречу с Газпромом

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины подтвердила информацию о достижении договоренности с российским монополистом Газпром о встрече.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В Нафтогаз отметили, что компания не видит необходимости отменять контракты и ожидают имплементации Газпромом решений Стокгольмского арбитража.

“Кроме того, мы послали Газпрому требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража”, - заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

2 марта компания Газпром начала немедленную процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

5 марта Газпром официально направил уведомление в Нафтогаз о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.