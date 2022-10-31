Когда они были так нужны. Президент Мотор Сич Богуслаев в начале войны приказал снять с вертолетов лопасти — генпрокурор 31 октября, 16:05 Президент Мотор Сич приказал в начале войны разукомплектовать вертолеты (Фото:defence-ua)

Президент корпорации Мотор Сич Вячеслав Богуслаев в начале войны приказал спрятать документы на вертолеты и снять с техники лопасти.



В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину президент корпорации Мотор Сич Вячеслав Богуслаев распорядился скрыть документы на вертолеты, чтобы украинские летчики не могли ими воспользоваться, а затем отдал приказ снять с вертолетов лопасти.

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Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью Интерфакс-Украина.

«Торговля „двигателями смерти“ — это не все. Следствие владеет информацией, что президент Мотор Сичи в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказал сотрудникам предприятия скрыть документы на вертолеты, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров», — заявил Костин.

По словам генпрокурора, после того как украинские военные обратились за вертолетами, президент Мотор Сичи отдал приказ разукомплектовать технику.

«Просто снять с вертолетов лопасти!», — отметил Костин.

Он подчеркнул, что это происходило в начале войны.

«Мы же все помним, как вражеские вертолеты штурмовали Гостомель. Как обстреливали другие города. И когда так важна была своевременная поддержка Вооруженным силам в воздухе…», — подчеркнул Костин.

Как сообщалось, 22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экснардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под арест на два месяца.

По данным программы Схемы, у Богуслаева с 2000 года было российское гражданство.